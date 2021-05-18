В МИД сообщили о ситуации с украинцами, застрявшими в Непале: вскоре должны вернуться более 40 человек

Процесс репатриации украинцев

“Сразу, когда нам стало известно о запрете полетов и введении ограничений в Непале, наше посольство в Индии, которое также покрывает Непал, наш почетный консул в Непале, начали активно содействовать гражданам, которые оказались в сложной ситуации, создали инструменты коммуникации, друг с другом обмен информацией между гражданами. Ситуация выглядела следующим образом: очень небольшое количество граждан находилось собственно в Катманду, большинство было в горах. И узнав о введении этих ограничений люди начали спускаться в Катманду. Ситуация менялась буквально по часам, здесь было шестеро, здесь стало 12, затем 20, затем 40, затем 100, граждан, которые сосредоточены в Катманду”, — рассказал Кулеба.

По его словам, за это время дипломатам удалось выяснить, авиакомпании каких стран мира планируют пробиться в Непал для вывоза людей и вступили с ними в диалог для того, чтобы граждане Украины имели возможность приобрести билеты на эти рейсы.

В частности, об этом договорились с Турецкими и Катарскими авиалиниями.

“По состоянию на вчерашнюю ночь я получил последнее обновление, с почти 100 человек, в Катманду изъявивших желание вернуться в Украину, 43 человека уже купили билеты на самолеты авиакомпаний, которые смогли туда пробиться”, — отметил министр.

Также он подтвердил, что по состоянию на 17 мая, МИД известно о четырех украинцах среди застрявших в Непале, заболевших коронавирусной болезнью. Со всеми ними поддерживается контакт.

“Российский трюк”

“Была очень интересная еще история с „российским трюком“ — российский представитель от имени Аэрофлота начал предлагать всем купить билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс на тот момент еще не было. Но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их гражданства и национальности”, — рассказал Кулеба.

Некоторые не хотят возвращаться

Министр сообщил о случаях, когда украинцы не хотят идти на контакт с представителями государства.

“Об этом тоже надо говорить. Они даже не предоставляют свои персональные данные, хотя мы установили их по данным туристических агентств. Но они находятся в Катманду и планируют оставаться там до конца ограничений и самостоятельно возвращаться в Украину”, — пояснил дипломат.

По его словам, МИД будет оказывать полную поддержку и тем, кто находится в Катманду и нуждается в этой помощи, и тем, кто пытается вылететь из этой страны.

Контекст

На прошлой неделе в МИД Украины сообщили, что в связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В четырех из них выявлен COVID-19.



Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.