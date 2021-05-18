В МИД сообщили о ситуации с украинцами, застрявшими в Непале: вскоре должны вернуться более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Из сотни украинцев, которые застряли в столице Непала Катманду и изъявили желание вернуться в Украину, 43 уже купили билеты на самолеты. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.
Процесс репатриации украинцев
“Сразу, когда нам стало известно о запрете полетов и введении ограничений в Непале, наше посольство в Индии, которое также покрывает Непал, наш почетный консул в Непале, начали активно содействовать гражданам, которые оказались в сложной ситуации, создали инструменты коммуникации, друг с другом обмен информацией между гражданами. Ситуация выглядела следующим образом: очень небольшое количество граждан находилось собственно в Катманду, большинство было в горах. И узнав о введении этих ограничений люди начали спускаться в Катманду. Ситуация менялась буквально по часам, здесь было шестеро, здесь стало 12, затем 20, затем 40, затем 100, граждан, которые сосредоточены в Катманду”, — рассказал Кулеба.
По его словам, за это время дипломатам удалось выяснить, авиакомпании каких стран мира планируют пробиться в Непал для вывоза людей и вступили с ними в диалог для того, чтобы граждане Украины имели возможность приобрести билеты на эти рейсы.
В частности, об этом договорились с Турецкими и Катарскими авиалиниями.
“По состоянию на вчерашнюю ночь я получил последнее обновление, с почти 100 человек, в Катманду изъявивших желание вернуться в Украину, 43 человека уже купили билеты на самолеты авиакомпаний, которые смогли туда пробиться”, — отметил министр.
Также он подтвердил, что по состоянию на 17 мая, МИД известно о четырех украинцах среди застрявших в Непале, заболевших коронавирусной болезнью. Со всеми ними поддерживается контакт.
“Российский трюк”
“Была очень интересная еще история с „российским трюком“ — российский представитель от имени Аэрофлота начал предлагать всем купить билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс на тот момент еще не было. Но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан, независимо от их гражданства и национальности”, — рассказал Кулеба.
Некоторые не хотят возвращаться
Министр сообщил о случаях, когда украинцы не хотят идти на контакт с представителями государства.
“Об этом тоже надо говорить. Они даже не предоставляют свои персональные данные, хотя мы установили их по данным туристических агентств. Но они находятся в Катманду и планируют оставаться там до конца ограничений и самостоятельно возвращаться в Украину”, — пояснил дипломат.
По его словам, МИД будет оказывать полную поддержку и тем, кто находится в Катманду и нуждается в этой помощи, и тем, кто пытается вылететь из этой страны.
Контекст
На прошлой неделе в МИД Украины сообщили, что в связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, сегодня на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В четырех из них выявлен COVID-19.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.