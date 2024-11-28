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Из-за завышения стоимости работ на строительстве Подольского моста новое подозрение получил чиновник столичного КП

Из-за завышения стоимости работ на строительстве Подольского моста новое подозрение получил чиновник столичного КП

Киев  •  УНН

 • 1687 просмотра

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Заместителю директора КП" Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений " объявили подозрение из-за завышения стоимости работ. Должностному лицу грозит до 5 лет заключения за служебную халатность при строительстве моста.

Заместителю директора КП" Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева " объявлено очередное подозрение в служебной халатности из-за нанесения более 3,5 миллионов убытков во время строительства Подольского моста. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чиновник, не убедившись в соответствии фактических объемов использованного строительного материала и проведенных работ, в июне 2023 года подписал официальные документы, в которых были существенно завышены расходы на работы по прокладке земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульвара Перова. 

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним

В сентябре прошлого года ему вручили подозрение по этой же статье. Вследствие необоснованно завышенных цен на песок, тогда был нанесен ущерб на 6,5 миллионов гривен.

А в декабре 2023 года фигуранта заподозрили в завышении расходов на аренду специальной техники. По предварительным выводам, сумма убытков столичному бюджету достигает 24 миллиона гривен.

Дело в отношении директора КП" Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева " уже направлено в суд [1й . Его подозревают в растрате более 35 млн грн на строительстве.

Кроме того, в мае этого года подозрение в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах получил директор генподрядной организации по строительству Подольского моста.

Подольский мост в Киеве откроют для легковых авто уже 1 декабря27 нояб. 2024, 07:59 • 18827 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

КиевКриминал и ЧП
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