Из-за завышения стоимости работ на строительстве Подольского моста новое подозрение получил чиновник столичного КП

Заместителю директора КП" Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева " объявлено очередное подозрение в служебной халатности из-за нанесения более 3,5 миллионов убытков во время строительства Подольского моста. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что чиновник, не убедившись в соответствии фактических объемов использованного строительного материала и проведенных работ, в июне 2023 года подписал официальные документы, в которых были существенно завышены расходы на работы по прокладке земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульвара Перова.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним

В сентябре прошлого года ему вручили подозрение по этой же статье. Вследствие необоснованно завышенных цен на песок, тогда был нанесен ущерб на 6,5 миллионов гривен.

А в декабре 2023 года фигуранта заподозрили в завышении расходов на аренду специальной техники. По предварительным выводам, сумма убытков столичному бюджету достигает 24 миллиона гривен.

Дело в отношении директора КП" Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева " уже направлено в суд [1й . Его подозревают в растрате более 35 млн грн на строительстве.

Кроме того, в мае этого года подозрение в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах получил директор генподрядной организации по строительству Подольского моста.

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