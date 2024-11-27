Подольский мост в Киеве откроют для легковых авто уже 1 декабря
Киев • УНН
С 1 декабря по Подольскому мосту в Киеве смогут ездить легковые авто и общественный транспорт. Проезд будет доступен через новый тоннель до Троещины, но грузовикам движение пока запрещено.
В Киеве 1 декабря разрешат движение легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостом. Для грузовиков Подольский мостовой переход будет еще закрытым. Об этом в среду заявил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В частности, проезд будет открыт и новым тоннелем, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.
Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым, подчеркнул Кличко.
Также, по словам мэра, работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле вновь построенного тоннеля, планируют завершить до конца года. Не препятствуя движению транспорта.
Напомню
Сейчас мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111.
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