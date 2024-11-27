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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подольский мост в Киеве откроют для легковых авто уже 1 декабря

Подольский мост в Киеве откроют для легковых авто уже 1 декабря

Киев  •  УНН

 • 1134 просмотра

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С 1 декабря по Подольскому мосту в Киеве смогут ездить легковые авто и общественный транспорт. Проезд будет доступен через новый тоннель до Троещины, но грузовикам движение пока запрещено.

В Киеве 1 декабря разрешат движение легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостом. Для грузовиков Подольский мостовой переход будет еще закрытым. Об этом в среду заявил мэр Виталий Кличко, передает УНН

Детали

В частности, проезд будет открыт и новым тоннелем, который соединяет мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока останется закрытым, подчеркнул Кличко. 

Также, по словам мэра, работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле вновь построенного тоннеля, планируют завершить до конца года. Не препятствуя движению транспорта. 

Напомню

Сейчас мостовым переходом разрешено ездить только спецтранспорту и пассажирскому автобусу маршрута 111.

Стало известно, когда и где в Киеве откроют главную елку страны27 нояб. 2024, 07:49 • 2225 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
kievКиев