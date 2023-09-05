Мільйонні збитки на закупівлі піску для будівництва Подільського мосту: ще одному посадовцю повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Т.в.о. директора комунального підприємства “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” дії якого заподіяли збитків на суму понад 6 мільйонів гривень на будівництві Поліського мосту повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на столичну прокуратуру.
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“... повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора КП „Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва“ за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві (ч. 2 ст. 367 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У червні КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” уклало з генпідрядником додаткову угоду щодо проведення робіт з облаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульварі Перова. До виконання цих робіт генпідрядник залучив субпідрядну організацію.
Підозрюваний, не перевіривши кон’юнктуру ринку на будівельний матеріал, підписав зазначені акти із необґрунтованим завищенням ціни на річковий пісок. Внаслідок чого будівництво стало “дорожчим” на 6,5 мільйонів гривень.
Також під час слідства буде надана оцінка іншим учасникам злочину.
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