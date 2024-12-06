Из-за вероятного заражения пакетов для инъекций в Мексике умерли 13 детей
Киев • УНН
13 детей умерли от заражения пакетов для внутривенного кормления в Мексике. Причиной стала мультирезистентная бактерия Klebsiella oxytoca, обнаруженная в четырех больницах.
В Мексике умерли по меньшей мере 13 детей в возрасте до 14 лет от вероятного заражения пакетов для внутривенного кормления. Врачей призвали не использовать победные пакеты. Об этом Associated Press, пишет УНН.
Детали
Федеральный департамент здравоохранения приказал врачам по всей стране не использовать пакеты для внутривенного введения, производимые Productos Hospitalarios SA de CV. Ведомство сообщило, что дети умерли от инфекции крови. Точный источник инфекции все еще расследуется. Из 19 пациентов 13 умерли, еще шесть пациентов лечатся в больницах.
Вспышку инфекции вызвала мультирезистентная бактерия Klebsiella oxytoca (клебсиелла окситока). Их впервые обнаружили в ноябре в трех государственных больницах и одной частной в штате Мексика, на окраине Мехико.
Как пишет издание, это был последний публичный удар по шаткой и недофинансированной системе здравоохранения Мексики. На прошлой неделе директор главного Национального кардиологического института страны заявил, что больница не имеет денег на закупку необходимых материалов, назвав ситуацию "критической".
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