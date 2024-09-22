Из-за усиления обстрелов: в Глухове эвакуировали почти треть населения, в том числе 70% детей
Киев • УНН
В городе Глухов Сумской области эвакуировали 10 тысяч человек, почти треть населения, из-за усиления обстрелов. Особое внимание уделяется эвакуации детей, 70% из которых уже вывезено.
На Сумщине, в городе Глухов эвакуировали почти треть населения, в том числе почти 70% детей. Об этом во время брифинга сообщила председатель Глуховской общины Надежда Вайло, передает УНН.
Детали
Она напомнила, что согласно распоряжению ОВА в городе Глухов объявлена обязательная эвакуация. Председатель общины сообщила, что на сегодня из г. Глухов выехало 10 тысяч человек, или почти треть жителей города.
Особое внимание мы обращаем на эвакуацию детей. И с момента провозглашения эвакуационных действий, почти 70% детей уже эвакуированы
Она отметила, что сегодня эвакуация действительно необходима, ведь город находится в приграничной зоне, из-за чего значительно увеличилось количество обстрелов
Мы не знаем, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, поэтому для того, чтобы обезопасить людей, а особенно детей, сегодня и проводятся эвакуационные мероприятия
Напомним,
В начале сентября, Совет обороны принял решение о эвакуации 5 населенных пунктов Сумской области из-за усиления обстрелов. Эвакуация будет происходить поэтапно из Глухова, Эсмани, Свесы, Мануховки и Ивановки.