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Через посилення обстрілів: у Глухові евакуювали майже третину населення, зокрема 70% дітей

Через посилення обстрілів: у Глухові евакуювали майже третину населення, зокрема 70% дітей

Київ • УНН

 • 26025 перегляди

У місті Глухів на Сумщині евакуювали 10 тисяч людей, майже третину населення, через посилення обстрілів. Особлива увага приділяється евакуації дітей, 70% з яких вже вивезено.

На Сумщині, у місті Глухів, евакуювали майже третину населення, у тому числі майже 70% дітей. Про це під час брифінгу повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло, передає УНН.

Деталі

Вона нагадала, що згідно з розпорядженням ОВА у місті Глухів оголошена обов’язкова евакуація. Голова громади повідомила, що станом на сьогодні з м. Глухів виїхало 10 тисяч людей, або майже третина жителів міста. 

Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано

- резюмувала Вайло. 

Вона відзначила, що сьогодні евакуація дійсно необхідна, адже місто знаходиться у прикордонній зоні, через що значно збільшилась кількість обстрілів

Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи

- підсумувала голова Глухівської громади

Нагадаємо

На початку вересня, Рада оборони ухвалила рішення про евакуацію 5 населених пунктів Сумської області через посилення обстрілів. Евакуація відбуватиметься поетапно з Глухова, Есмані, Свеси, Манухівки та Іванівки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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