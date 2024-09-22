Через посилення обстрілів: у Глухові евакуювали майже третину населення, зокрема 70% дітей
Київ • УНН
У місті Глухів на Сумщині евакуювали 10 тисяч людей, майже третину населення, через посилення обстрілів. Особлива увага приділяється евакуації дітей, 70% з яких вже вивезено.
На Сумщині, у місті Глухів, евакуювали майже третину населення, у тому числі майже 70% дітей. Про це під час брифінгу повідомила голова Глухівської громади Надія Вайло, передає УНН.
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Вона нагадала, що згідно з розпорядженням ОВА у місті Глухів оголошена обов’язкова евакуація. Голова громади повідомила, що станом на сьогодні з м. Глухів виїхало 10 тисяч людей, або майже третина жителів міста.
Особливу увагу ми звертаємо на евакуацію дітей. І з моменту проголошення евакуаційних дій, майже 70% дітей уже евакуйовано
Вона відзначила, що сьогодні евакуація дійсно необхідна, адже місто знаходиться у прикордонній зоні, через що значно збільшилась кількість обстрілів
Ми не знаємо, як надалі розвиватиметься ситуація, тож для того, щоб убезпечити людей, а особливо дітей, сьогодні і проводяться евакуаційні заходи
Нагадаємо
На початку вересня, Рада оборони ухвалила рішення про евакуацію 5 населених пунктів Сумської області через посилення обстрілів. Евакуація відбуватиметься поетапно з Глухова, Есмані, Свеси, Манухівки та Іванівки.