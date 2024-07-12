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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за урагана на Прикарпатье аварийные отключения света

Из-за урагана на Прикарпатье аварийные отключения света

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 09:19  •  7724 просмотра

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Ураган в Ивано-Франковской области вызвал аварийные отключения электроэнергии: 50 заявок, 19 обрывов проводов, 4 опоры требуют замены, сообщает "Прикарпатьеоблэнерго".

В Ивано-Франковской области произошли аварийные отключения электроэнергии из-за урагана, который обрушился на регион накануне, сообщили в пятницу в "Прикарпатьеоблэнерго", пишет УНН.

Детали

"Из-за вчерашнего урагана в Долинской громаде есть аварийные отключения. Зафиксировано 50 обращений по 0,4 кВ, также частичные отключения на высоковольтных присоединениях, 19 обрывов проводов и четыре опоры, требующие замены", - сообщили в облэнерго в Telegram.

К ликвидации последствий стихии и для восстановления электроснабжения, как указано, задействованы местные бригады энергетиков.

"Кроме этого, до конца дня сегодня на Прикарпатье ожидается гроза, град и порывы ветра до 15-20 м/с. Поэтому мы напоминаем об опасности оборванного провода и самовольной попытки восстановить электроснабжение", - добавили в облэнерго.

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, идет аварийная помощь из ЕС, графиков будет больше с 14 часов - Укрэнерго12 июля 2024, 08:21 • 9280 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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