Из-за урагана на Прикарпатье аварийные отключения света

В Ивано-Франковской области произошли аварийные отключения электроэнергии из-за урагана, который обрушился на регион накануне, сообщили в пятницу в "Прикарпатьеоблэнерго", пишет УНН.

Детали

"Из-за вчерашнего урагана в Долинской громаде есть аварийные отключения. Зафиксировано 50 обращений по 0,4 кВ, также частичные отключения на высоковольтных присоединениях, 19 обрывов проводов и четыре опоры, требующие замены", - сообщили в облэнерго в Telegram.

К ликвидации последствий стихии и для восстановления электроснабжения, как указано, задействованы местные бригады энергетиков.

"Кроме этого, до конца дня сегодня на Прикарпатье ожидается гроза, град и порывы ветра до 15-20 м/с. Поэтому мы напоминаем об опасности оборванного провода и самовольной попытки восстановить электроснабжение", - добавили в облэнерго.

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