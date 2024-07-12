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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потребление электричества достигает пика на фоне жары, идет аварийная помощь из ЕС, графиков будет больше с 14 часов - Укрэнерго

Потребление электричества достигает пика на фоне жары, идет аварийная помощь из ЕС, графиков будет больше с 14 часов - Укрэнерго

Киев  •  УНН

12 июля 2024, 08:21  •  531 просмотра

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Из-за жары в Украине наблюдается высокое потребление электроэнергии, что требует аварийной помощи со стороны ЕС и плановых отключений электроэнергии в течение дня.

Из-за жары потребление электроэнергии стабильно высокое. На этом фоне Украина берет аварийную помощь из ЕС, импорт уменьшился на фоне большего потребления в соседних странах из-за аномальной жары. Графики отключения света будут действовать сегодня в течение суток, причем с 14:00 их будет больше - четыре очереди отключений, сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Сегодня, 12 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы - три очереди", - указали в Укрэнерго.

Потребление электроэнергии в стране, как указано, - на максимальной отметке для летнего периода. "Причина - аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов", - пояснили в компании.

Отмечается, что температура по стране превышает +33°С. "По прогнозу диспетчерского центра "Укрэнерго", сегодня на максимуме потребление будет оставаться высоким и значительно превышает имеющуюся мощность в системе для его покрытия", - сообщили в компании.

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Аварийная помощь

Сегодня с 00:00 до 06:00 для уменьшения объема дефицита "Укрэнерго" привлекало аварийные поставки от энергосистемы Польши. Вечером Диспетчерский центр "Укрэнерго" также планирует привлекать аварийные поставки из европейских стран для поддержания резервов в системе и уменьшения дефицита энергии.

Импорт и экспорт

Импорт - в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 25 089 МВт-ч, с максимальной мощностью 1396 МВт. Из-за аномальной жары и роста потребления в Европе объем импорта уменьшился, по сравнению со вчерашним днем. Экспорт не происходит и не предвидится.

Отключение света

На утро остаются обесточенными 478 населенных пунктов.

Из-за непогоды: есть обесточивание в Ивано-Франковской области

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По техническим причинам: обесточивались потребители в Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской областях. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
ukrenerhoУкрэнерго
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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