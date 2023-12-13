Из-за ракетной атаки рф на Киев около 10 случаев падения обломков и 51 раненый - КГВА
Киев • УНН
В результате ночного ракетного обстрела Киева обломки упали на четыре района города; о погибших не сообщается.
Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах, на 6 часов было известно о 51 пострадавшем, из них 6 детей, сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.
В результате работы ПВО по сбиванию вражеских воздушных целей в Киеве в целом зафиксировано около десятка случаев падения обломков (...) Информации о погибших нет. По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший, из них 6 детей
По его словам, самому старшему пострадавшему человеку - 80 лет, самому младшему - 5 лет. Всем оказана медицинская помощь.
Что касается падения обломков, то, по данным КГВА, то последствия таковы:
Голосеевский район:
- падение обломков на проезжую часть дороги без последующего горения.
Дарницкий район:
- возгорание частного дома на площади 400 кв. м.
Деснянский район:
- возгорание на 7 этаже 9-ти этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома.
Проведена эвакуация жителей. Спасены 17 человек, из них 7 детей. На месте работает Красный Крест, привлечен автобус Киевпастранса для обогрева людей, оказывается помощь психологической службой. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
- еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.
Днепровский район:
- Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах.
- Возгорание частного жилого дома на площади 2 кв. м.
- Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение домов и вспомогательных сооружений.
- Падение обломков ракеты на проезжую часть, повреждение водопроводной сети - аварийные бригады работают на месте.
Дополнение
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