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Из-за ракетной атаки рф на Киев 53 пострадавших, в том числе 6 детей - КГВА

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 07:09  •  28606 просмотра

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В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Киева были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен материальный ущерб в нескольких районах города. Сообщений о погибших не поступало.

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев в настоящее время известно о 53 пострадавших, из них шестеро - дети. Информации о погибших нет. Об этом сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.

По состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы

- сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, подавляющее большинство - 34 человека - получили резаные раны тела. Еще у 8-х острая реакция на стресс. У остальных: закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины, ожоги и другие травмы.

"Информации о погибших нет", - указал Попко.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву. 

Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах.

В Днепровском районе Киева из-за падения обломков ракеты на проезжую часть дороги есть повреждения водопроводной сети, также падение ракеты, предварительно, было на территорию больницы. В результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы повреждены многоквартирный жилой дом и частные в двух районах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Через ракетну атаку рф на Київ 53 постраждалих, у тому числі 6 дітей - КМВА
Kyiv suffers 53 injured, including 6 children, due to Russian missile attack - KCMA
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