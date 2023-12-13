Из-за ракетной атаки рф на Киев 53 пострадавших, в том числе 6 детей - КГВА

В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев в настоящее время известно о 53 пострадавших, из них шестеро - дети. Информации о погибших нет. Об этом сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.

По состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы - сообщил глава КГВА Сергей Попко.

По его словам, подавляющее большинство - 34 человека - получили резаные раны тела. Еще у 8-х острая реакция на стресс. У остальных: закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины, ожоги и другие травмы.

"Информации о погибших нет", - указал Попко.

Напомним

Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.

Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах.

В Днепровском районе Киева из-за падения обломков ракеты на проезжую часть дороги есть повреждения водопроводной сети, также падение ракеты, предварительно, было на территорию больницы. В результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы повреждены многоквартирный жилой дом и частные в двух районах.