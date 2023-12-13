Из-за ракетной атаки рф на Киев 53 пострадавших, в том числе 6 детей - КГВА
Киев • УНН
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Киева были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен материальный ущерб в нескольких районах города. Сообщений о погибших не поступало.
В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев в настоящее время известно о 53 пострадавших, из них шестеро - дети. Информации о погибших нет. Об этом сообщили в среду в КГВА, пишет УНН.
По состоянию на 09:00 в результате ночной ракетной атаки в столице пострадали 53 человека (36 женщин и 17 мужчин, из них шестеро детей). Из них 20 пострадавших госпитализированы
По его словам, подавляющее большинство - 34 человека - получили резаные раны тела. Еще у 8-х острая реакция на стресс. У остальных: закрытые черепно-мозговые травмы, ссадины, ожоги и другие травмы.
"Информации о погибших нет", - указал Попко.
Напомним
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву.
Во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев зафиксировано около десятка случаев падения обломков в четырех районах.
В Днепровском районе Киева из-за падения обломков ракеты на проезжую часть дороги есть повреждения водопроводной сети, также падение ракеты, предварительно, было на территорию больницы. В результате ночной ракетной атаки врага в Днепровском районе столицы повреждены многоквартирный жилой дом и частные в двух районах.
Из-за ракетной атаки рф на Киев 53 пострадавших, в том числе 6 детей - КГВА
В результате ночного ракетного обстрела российскими войсками Киева были ранены 53 человека, в том числе шестеро детей, и нанесен материальный ущерб в нескольких районах города. Сообщений о погибших не поступало.
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