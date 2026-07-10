Из-за атак рф и непогоды без света часть четырех областей
Киев • УНН
В результате боевых действий и обстрелов без электроэнергии остались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях.
Вражеские атаки и непогода оставили без света часть потребителей в четырех и двух областях соответственно, графиков отключений не предусматривается, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Вражеские атаки
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в министерстве.
Непогода
Из-за непогоды без электроснабжения остается 16 населенных пунктов в Днепропетровской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Будут ли графики
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - говорится в сообщении.
Активное энергопотребление сегодня, как указано, стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 10 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 1,3% ниже, чем в это время предыдущего дня – в четверг. Причина изменений – ясная погода в центральных областях Украины. Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 9 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,5% меньше, чем максимум предыдущего дня – в среду, 8 июля. Причина – снижение температуры воздуха в части регионов Украины, что уменьшает необходимость в использовании кондиционеров.
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