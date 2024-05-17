Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  10195 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  25087 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  48983 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  106150 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  132658 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124577 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118208 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  167865 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  64792 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  162064 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  167865 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  162064 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  224184 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  243983 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  445111 просмотра

Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

С временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию эвакуировали трех братьев и сестру в возрасте от 2 до 12 лет.

Общество •   •  8167 просмотра
Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Правительство мобилизовало около 420 миллиардов гривен на финансирование критически важных потребностей за счет таких мер, как перераспределение налогов, дивидендов и прибыли.

Экономика •   •  7189 просмотра
Министр финансов рассказал о мерах для стабилизации бюджета

Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

Партизаны АТЕШ обнародовали данные о ключевом инженерном объекте Черноморского флота россии, расположенном под Бахчисараем, который активно использует средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи.

Война •   •  7668 просмотра
Партизаны обнаружили ключевой инженерный объект Черноморского флота рф: что известно

рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россия усиливает артиллерийские обстрелы прифронтовых районов Запорожской области, осуществив 1 827 ударов с начала недели.

Война •   •  7467 просмотра
рф наращивает интенсивность огня по территориям, приближенных к линии боевых действий на Запорожье

россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

По словам Кулебы, россияне намеренно распространяют дезинформацию о тайных переговорах с Украиной, чтобы помешать странам присоединиться к предстоящему Мирному саммиту.

политика •   •  7619 просмотра
россияне намеренно нагнетают вокруг темы переговоров с Украиной, чтобы меньше стран присоединились к Саммиту мира - Кулеба

Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

В Украине уже засеяно более 11 миллионов гектаров яровых культур, что составляет более 90% от запланированной посевной площади, причем кукуруза, ячмень, пшеница, овес, горох, гречиха и просо являются основными культурами, выращиваемыми в разных регионах.

Экономика •   •  7656 просмотра
Посевная-2024: в Украине засеяли более 90% запланированных площадей

"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.

Общество •   •  7924 просмотра
"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным.

политика •   •  48983 просмотра
Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принимать военнообязанных для актуализации данных, начиная с 18 мая.

Общество •   •  7917 просмотра
Почти 300 администраторов ЦПАУ Киева готовы принять военнообязанных для обновления данных - директор департамента ЦПАУ

путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите

путин заявил, что действия россии в Харьковской области направлены на создание "санитарной зоны" в ответ на украинские обстрелы и отверг планы захвата Харькова.

Война •   •  9109 просмотра
путин в Китае заговорил о войне: вспомнил о Харькове и мирном саммите