Из оккупированной Херсонщины эвакуировали трех родных братьев и сестру

Еще четырех детей в возрасте от от 2 до 12 лет удалось вернуть с временно оккупированной Херсонщины. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Из временной оккупированной общины Херсонщины эвакуировали четырех детей. Это трое родных братьев и сестренка. Малышам - от двух до двенадцати лет - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, благодаря сотрудничеству родителей с организацией "Save Ukraine" сейчас дети - на подконтрольной Украине территории, под опекой врачей и психологов.

Также Прокудин сообщил, что только с начала этого года с оккупированных территорий удалось вырвать 88 самых молодых жителей Херсонщины.

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