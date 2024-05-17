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З окупованої Херсонщини евакуювали трьох рідних братів і сестру

З окупованої Херсонщини евакуювали трьох рідних братів і сестру

Київ • УНН

 • 15631 перегляди

З тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію евакуювали трьох братів і сестру віком від 2 до 12 років.

Ще чотирьох дітей віком від  від 2 до 12 років вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН

З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей.  Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі 

За його словами, завдяки співпраці батьків з організацією "Save Ukraine" нині дітлахи – на підконтрольній Україні території, під опікою лікарів та психологів. 

Також Прокудін повідомив, що тільки з початку цього року з окупованих територій вдалося вирвати 88 наймолодших мешканців Херсонщини.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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