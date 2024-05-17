З окупованої Херсонщини евакуювали трьох рідних братів і сестру
Київ • УНН
З тимчасово окупованої Херсонської області на підконтрольну Україні територію евакуювали трьох братів і сестру віком від 2 до 12 років.
Ще чотирьох дітей віком від від 2 до 12 років вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей. Це троє рідних братів і сестричка. Малечі – від двох до дванадцяти років
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За його словами, завдяки співпраці батьків з організацією "Save Ukraine" нині дітлахи – на підконтрольній Україні території, під опікою лікарів та психологів.
Також Прокудін повідомив, що тільки з початку цього року з окупованих територій вдалося вирвати 88 наймолодших мешканців Херсонщини.
Уряд затвердив порядок виявлення та повернення депортованих росією дітей14.05.24, 14:40 • 19017 переглядiв