Из Хорватии вернули две группы украинцев, чьи рейсы были отменены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Две группы граждан Украины вернулись из Хорватии после отмены их обратных рейсов. Об этом на личной странице в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, информирует УНН.
"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, которые обратились в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на [email protected], +385916051010 (viber, WhatsApp)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, украинских туристов в Египте отправили на каратин из-за подозрения на COVID-19.
Напомним, в Кабмине заверили, что каждый украинец имеет право вернуться домой после закрытия границ. Также в МИДе дали свои рекомендации о том, как действовать украинцам за рубежом и на Родине.
Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на [email protected] , +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020