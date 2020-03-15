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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100180 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103358 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105411 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104416 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113026 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100772 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105254 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106645 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131562 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Из Хорватии вернули две группы украинцев, чьи рейсы были отменены

Из Хорватии вернули две группы украинцев, чьи рейсы были отменены

Киев  •  УНН

 • 9087 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Две группы граждан Украины вернулись из Хорватии после отмены их обратных рейсов. Об этом на личной странице в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич, информирует УНН.

"Перевезли из Хорватии еще две группы украинцев, которые обратились в посольство в связи с отменой перевозчиками рейсов. Продолжаем работать. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, просим обращаться на [email protected], +385916051010 (viber, WhatsApp)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, украинских туристов в Египте отправили на каратин из-за подозрения на COVID-19.

Напомним, в Кабмине заверили, что каждый украинец имеет право вернуться домой после закрытия границ. Также в МИДе дали свои рекомендации о том, как действовать украинцам за рубежом и на Родине.

Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на [email protected] , +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020

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