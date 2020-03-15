У Кабміні запевнили, що кожен українець має право повернутися додому після закриття кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кожен українець має право повернутися додому у період закриття кордонів та заборони на в’їзд до України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"Чи зможуть потрапити до країни громадяни України впродовж періоду заборони на в’їзд? Так, усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Україна не встановлювала обмежень на виїзд громадян. Проте, країна, до якої українець виїжджає, може мати обмеження на в’їзд.
Також уряд рекомендує українцям встигнути повернутися додому до 0:00 у ніч з 16 на 17 березня.
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"Якщо не вдається це зробити, зареєструйтеся в системі "Друг". Це спеціальна система МЗС, в яку ви вносите свої дані і повідомляєте МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні. Наприклад, списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності у період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що українці за кордоном можуть звернутися до посольства або консульства за допомогою.
Нагадаємо, за інформацією Кабміну, після припинення регулярних міжнародних авіасполучень українцям, які перебувають за кордоном, рекомендують звернутися до найближчих консульств України і повернутися нерегулярними рейсами.