В Кабмине заверили, что каждый украинец имеет право вернуться домой после закрытия границ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Каждый украинец имеет право вернуться домой в период закрытия границ и запрета на въезд в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Смогут попасть в страну граждане Украины в течение периода запрета на въезд? Да, все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Украина не устанавливала ограничений на выезд граждан. Однако, страна, в которую украинец выезжает, может иметь ограничения на въезд.
Также правительство рекомендует украинцам успеть вернуться домой до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как действовать украинцам за рубежом и на родине: рекомендации МИДа.
"Если не удается это сделать, зарегистрируйтесь в системе "Друг". Это специальная система МИДа, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всее зарубежные дипломатические учреждения о своем пребывании в определенной стране. Например, списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинцы за рубежом могут обратиться в посольство или консульство за помощью.
Напомним, по информации Кабмина, после прекращения регулярных международных авиасообщений украинцам, которые находятся за рубежом, рекомендуют обратиться в ближайшее консульство Украины и вернуться нерегулярными рейсами.