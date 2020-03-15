Із Хорватії повернули дві групи українців, чиї рейси було скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дві групи громадян України повернулися з Хорватії після скасування їхніх зворотніх рейсів. Про це на особистій сторінці у Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич, інформує УНН.
"Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на [email protected], +385916051010 (viber, WhatsApp)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, українських туристів у Єгипті відправили на каратин через підозру COVID-19.
Нагадаємо, у Кабміні запевнили, що кожен українець має право повернутися додому після закриття кордонів. Також у МЗС дали свої рекомендації стосовно того, як діяти українцям за кордоном та на Батьківщині.
Перевезли з Хорватії ще дві групи українців, які звернулися до Посольства у зв’язку зі скасуванням перевізниками рейсів. Продовжуємо працювати. Якщо ви потребуєте нашої допомоги, просимо звертатися на [email protected] , +385 916051010 (viber, WhatsApp). pic.twitter.com/beG0gTt0bT— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 15, 2020