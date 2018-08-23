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Из двух зол выбрать меньше: Гройсман прокомментировал требование МВФ по ценам на газ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Требование МВФ о повышении цен на газ для населения появилось потому, что Украина вынуждена отдавать долги, которые набрали предыдущие правительства. При этом, к принятию решения по повышению цен на газ, необходимо подойти с позиции сбалансирования тарифов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с прессой в Луцке, передает УНН.

Из двух зол выбрать меньше: Гройсман прокомментировал требование МВФ по ценам на газ

“Мы должны повысить цену на газ, поскольку это требование. Но требование это есть и возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями только с одной целью. С 2005 по 2013 годы правительства тех времен позаимствовали 550 млрд долларов, на которые мы ежегодно тратим 5 млрд долларов только на обслуживание. Это огромная проблема, потому это требование в повестке дня. Мы над этим работаем. Я понимаю, что люди воспринимают это негативно, но между двумя плохими решениями я выберу то, которое меньше будет вредить украинским гражданам”, — сказал Гройсман.

По его словам, вопрос относительно цен на газ очень не простой.

“С прошлого июля у нас есть обязательство о том, что цены будут расти, если будут расти мировые цены на газ. Сегодня в промышленности газ стоит около 11 тысяч гривен. Мы же ограничили цену (для населения — ред.) в 7 тысяч гривен. Сейчас стоит вопрос об очередном повышении. Сегодня мы имеем достаточно не простую, но профессиональную дискуссию. Я стою здесь на позиции сбалансирования прежде всего тарифов для украинских граждан и Украины”, — добавил премьер.

Напомним, МВФ требует от Украины повысить цену на газ для населения на 60-70%, для получения следующего валютного транша, при этом правительство предложило компромисс — повысить стоимость голубого топлива на только 20-25%.

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