Із двох лих обрати менше: Гройсман прокоментував вимогу МВФ щодо цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вимога МВФ щодо підвищення цін на газ для населення з’явилася тому, що Україна змушена віддавати борги, які набрали попередні уряди. При цьому, до прийняття рішення щодо підвищення цін на газ, необхідно підійти з позиції збалансування тарифів. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування з пресою у Луцьку, передає УНН.
“Ми маємо підвищувати ціну на газ, бо це є вимога. Але вимога ця є і виникає тому, що нам потрібна робота із зовнішніми запозиченнями лише з однією метою. З 2005 по 2013 роки уряди тих часів запозичили 550 млрд доларів, на які ми щороку витрачаємо 5 млрд доларів лише на обслуговування. Це величезна проблема, тому ця вимога є на порядку денному. Ми над цим працюємо. Я розумію, що люди сприймають це негативно, але між двома поганими рішеннями я виберу те, яке найменше буде шкодити українським громадянам”, — сказав Гройсман.
За його словами, питання стосовно цін на газ дуже не просте.
“З минулого липня є зобов’язання про те, що ціни будуть зростати, якщо будуть зростати світові ціни на газ. Сьогодні у промисловості газ коштує близько 11 тисяч гривень. Ми ж обмежили ціну (для населення, — ред.) до 7 тисяч гривень. Зараз стоїть питання про чергове підвищення. Сьогодні ми маємо достатньо не просту, але професійну дискусію. Я стою тут на позиції збалансування, насамперед, тарифів для українських громадян і України”, — додав прем’єр.
Нагадаємо, МВФ вимагає від України підвищити ціну на газ для населення на 60-70%, для отримання наступного валютного траншу, при цьому уряд запропонував компроміс – підвищити вартість блакитного палива на тільки 20-25%.