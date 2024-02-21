Из Донецкой области вывезли еще 37 детей

Еще 37 детей удалось эвакуировать из населенных пунктов Донецкой области, троих из них вывезли из зоны активных боевых действий. Об этом в среду сообщило главное управление ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

Спасатели Донетчины помогли эвакуироваться 37 детям, троих из которых вывезли из зоны активных боевых действий - говорится в сообщении.

Как отмечается, Донецкая область страдает от ежедневных вражеских обстрелов. Нет таких населенных пунктов, где можно чувствовать себя в безопасности.

За минувшие сутки спасатели эвакуационной группы "ФЕНИКС" вместе с полицейскими эвакуировали 5 жителей прифронтового с. Новоселовка Первая Очеретинского поселкового ВА Покровского района, в том числе 3 детей.

Также за прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь при эвакуации в Покровском и Бахмутском районах 150 людям, из них 34 ребенка и 15 маломобильных людей.

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