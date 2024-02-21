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Из Донецкой области вывезли еще 37 детей

Из Донецкой области вывезли еще 37 детей

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 12:34  •  18067 просмотра

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37 детей, в том числе 3 из зоны активных боевых действий, были эвакуированы из населенных пунктов Донецкой области.

Еще 37 детей удалось эвакуировать из населенных пунктов Донецкой области, троих из них вывезли из зоны активных боевых действий.  Об этом в среду сообщило главное управление ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.

Спасатели Донетчины помогли эвакуироваться 37 детям, троих из которых вывезли из зоны активных боевых действий

- говорится в сообщении.

Как отмечается, Донецкая область страдает от ежедневных вражеских обстрелов. Нет таких населенных пунктов, где можно чувствовать себя в безопасности.

За минувшие сутки спасатели эвакуационной группы "ФЕНИКС" вместе с полицейскими эвакуировали 5 жителей прифронтового с. Новоселовка Первая Очеретинского поселкового ВА Покровского района, в том числе 3 детей.

Также за прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь при эвакуации в Покровском и Бахмутском районах 150 людям, из них 34 ребенка и 15 маломобильных людей.

Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых21 февраля 2024, 09:03 • 20189 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
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