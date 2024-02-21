З Донеччини вивезли ще 37 дітей

Ще 37 дітей вдалось евакуювати з населених пунктів Донецької області, трьох з них вивезли із зони активних бойових дій. Про це у середу повідомило головне управління ДСНС у Донецькій області, передає УНН.

Рятувальники Донеччини допомогли евакуюватися 37 дітям, трьох з яких вивезли із зони активних бойових дій - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Донецька область потерпає від щоденних ворожих обстрілів. Немає таких населених пунктів, де можна відчувати себе у безпеці.

За минулу добу рятувальники евакуаційної групи "ФЕНІКС" разом з поліцейськими евакуювали 5 жителів прифронтового с. Новоселівка Перша Очеретинської селищної ВА Покровського району, в тому числі 3 дітей.

Також протягом минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час евакуації в Покровському та Бахмутському районах 150 людям, з них 34 дитини та 15 маломобільних людей.

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