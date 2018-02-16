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Из зоны ЧАЭС украинец пытался вывезти 100 кг радиоактивного металлолома

Из зоны ЧАЭС украинец пытался вывезти 100 кг радиоактивного металлолома

Киев  •  УНН

 • 10978 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Пограничники Житомирского отряда выявили случай нарушения режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

"Реализуя предварительно полученную информацию от оперативных подразделений Северного регионального управления, пограничники отдела "Иванков" совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом. Злоумышленник, который не имел при себе никаких документов, находился неподалеку заградительного забора зоны безусловного (обязательного) отселения", - сообщили в Госпогранслужбе.

Как выяснилось, правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области. Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов.

"За нахождение в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, и за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на гражданина Украины составлены административные документы и передали Нацполиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Российской Федерации, который пытался вывезти за территорию Украины авиационный прибор с неизвестным веществом со значительным превышением радиационного фона.

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