Із зони ЧАЕС українець намагався вивезти 100 кг радіоактивного металобрухту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прикордонники Житомирського загону виявили випадок порушення режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
“Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від оперативних підрозділів Північного регіонального управління, прикордонники відділу «Іванків» спільно зі співробітниками Національної поліції виявили чоловіка, що намагався вивезти з зони ЧАЕС металобрухт. Зловмисник, який не мав при собі жодних документів, знаходився неподалік загороджувального паркану зони безумовного (обов'язкового) відселення”, – повідомили в Держпогранслужбі.
Як з’ясувалося, правопорушником виявився 51-річний громадянин України, житель населеного пункту Старі Соколи Київської області. Радіоактивно забруднений металобрухт вагою майже центнер чоловік мав намір здати до пункту прийому кольорових металів.
“За перебування в прикордонній смузі без документів, що посвідчують особу та за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення на громадянина України складено адміністративні документи та направлено до Нацполіції”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону затримали громадянина Російської Федерації, який намагався вивезти за територію України авіаційний прилад з невідомою речовиною із значним перевищенням радіаційного фону.