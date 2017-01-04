С 6 января в Киеве будут функционировать 30 пунктов обогрева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С 6 января в Киеве в помещениях жилищно-коммунальных организаций, медицинских учреждений и центров социального обеспечения будут функционировать 30 стационарных пунктов обогрева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
Руководствуясь информацией Укргидрометцентра по осложнению погодных условий, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа КГГА решила утвердить перечень пунктов обогрева на весь период осложнения погодных условий.
"30 стационарных пунктов обогрева населения в г. Киеве будут функционировать с 06.01.2017 г.", - говорится в сообщении.
В помещениях пунктов посетители могут не только согреться и выпить горячего чая, но и получить первую медицинскую помощь.