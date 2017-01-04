Із 6 січня у Києві функціонуватимуть 30 пунктів обігріву

Керуючись інформацією Укргідрометцентру щодо ускладнення погодних умов, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу КМДА вирішила затвердити перелік пунктів обігріву на весь період ускладнення погодних умов.

“30 стаціонарних пунктів обігріву населення у м. Києві будуть функціонувати з 06.01.2017 р.”, — сказано у повідомленні.

У приміщеннях пунктів відвідувачі можуть не тільки зігрітися і випити гарячого чаю, а й отримати першу медичну допомогу.