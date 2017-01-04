Із 6 січня у Києві функціонуватимуть 30 пунктів обігріву
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Із 6 січня у Києві в приміщеннях житлово-комунальних організацій, медичних установ та центрів соціального забезпечення функціонуватимуть 30 стаціонарних пунктів обігріву. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Києві.
Керуючись інформацією Укргідрометцентру щодо ускладнення погодних умов, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу КМДА вирішила затвердити перелік пунктів обігріву на весь період ускладнення погодних умов.
“30 стаціонарних пунктів обігріву населення у м. Києві будуть функціонувати з 06.01.2017 р.”, — сказано у повідомленні.
У приміщеннях пунктів відвідувачі можуть не тільки зігрітися і випити гарячого чаю, а й отримати першу медичну допомогу.