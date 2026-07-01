Июньская жара в Испании унесла жизни более тысячи человек

Испания в прошлом месяце зафиксировала 1 029 смертей, связанных с жарой, на фоне пятидневной волны температур выше 40°C, которая сделала июнь вторым самым жарким за всю историю наблюдений, свидетельствуют официальные данные, обнародованные в среду. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Данные системы ежедневного мониторинга смертности Министерства здравоохранения MoMo показали, что в этом июне было больше всего смертей, связанных с жарой, с того же месяца 2015 года.

Средняя температура в прошлом месяце была на 3,2°C выше нормы, сообщило метеорологическое агентство AEMET, что сделало июнь вторым самым жарким за всю историю наблюдений после июня 2025 года.

На пике волны жары 23 июня 35,7 миллиона человек — примерно 73% населения страны — подверглись рискам для здоровья из-за жары; 38% из них находились в зоне высокого риска.

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С 1975 года в июне было зафиксировано 12 волн жары, половина из которых пришлась на последнее десятилетие.

Все 13 самых жарких июней с начала наблюдений в 1961 году приходятся на XXI век.

По словам представителя AEMET Рубена дель Кампо, это свидетельствует о том, что волны жары в начале лета становятся более частыми, чем раньше.

В период с 1 по 30 июня на местных метеостанциях было побито 165 рекордов максимальной температуры — 145 месячных и 20 абсолютных — а также 225 рекордов самых высоких минимальных температур — 180 месячных и 45 абсолютных, сообщило AEMET.

Первая волна жары этим летом была особенно исключительной на севере страны - не только из-за своей интенсивности, но и из-за продолжительности и устойчивости, добавило агентство.

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