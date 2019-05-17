Иванна Климпуш-Цинцадзе о санкциях, России и будущее Украины в ЕС

СИБИУ-КИЕВ. 17 мая. УНН. Недавно, в Румынии прошел неформальный саммит глав лидеров Европейского Союза, в рамках которого была принята декларация о будущем ЕС. Ожидается, что этот документ станет основой для принятия в июне стратегии европейской политки на следующие 5 лет. Какое место Украины в следующем политическом цикле Европы и как в Украине понимают сотрудничество с ЕС в интервью УНН в кулуарах конференции "Будущее Европы" в Сибиу рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.



- Открывает ли новые перспективы для Украины декларация неформального саммита ЕС, принятой в Сибиу? Каков ваш прогноз на европейскую политику в рамках стратегии на следующие 5 лет, к которой, собственно, и идет подготовка?



- Я не вижу того, чтобы сейчас декларация предлагала новые инструменты. Я думаю, что это является подтверждением того статуса кво, готовности держать открытыми двери для тех, кто выполняет требования к членству в Европейском Союзе. За последний год нам удалось выйти на реально новый уровень взаимоотношений с Европейским Союзом - расставить приоритеты задач на основе Соглашения об ассоциации. У нас есть четыре приоритета - это энергетика, цифровой рынок, таможенное сотрудничество, включая техническое регулирование, и свобода, юстиция и безопасность. Эти блоки были детализированы на прошлогоднем саммите "Украина-ЕС" и закреплены в решении Совета ассоциации в декабре прошлого года и сейчас именно над этим мы работаем. Собственно, это и есть нашей платформой для дальнейшего двустороннего активного взаимодействия.



- Под конец политического цикла в Украине, можете подытожить, что не удалось в рамках выполнения "домашнего задания"?



- Я считаю, что в течение работы нашего правительства, удалось создать институциональную базу для эффективного выполнения соглашения об ассоциации, а это требует взаимодействия, как минимум правительства, парламента и президента Украины. Как по мне, мы сделали все, чтобы евроинтеграционный поезд стоял крепко на рельсах: поезд есть, рельсы есть, двигатель на этот поезд поставлен и нам только надо набирать скорость. Я очень надеюсь, что мы получим поддержку новоизбранного президента для того, чтобы двигаться в этом направлении и что он нас услышит. Есть, к сожалению, сферы, в которых мы недовыполняем свои обязательства по соглашению об ассоциации и их достаточно. Это связано с несколькими вещами. Прежде всего, мы продолжаем менять нашу государственную службу, которая создает институциональную способность в различных министерствах, чтобы реализовывать задачи, заложенные в соглашении. Не во всех министерствах есть такая возможность, недостаточно людей, которые знали бы и хорошо владели как европейским правом, так и пониманием или глубиной наших потребностей для того, чтобы это максимально совместить. Например, до сих пор не было принято ни одного закона в транспортной отрасли, предусмотренных соглашением. Мы сейчас подошли очень близко, что принять два законопроекта - по железнодорожному транспорту и по водному. Я надеюсь, что в ближайшие недели эти решения будут вынесены на заседание парламента. То есть второй компонент - это как раз готовность парламента поддерживать эти евроинтеграционные инициативы, как отдельные, так и правительственные. Со стороны парламентариев хотелось бы больше единства вокруг выполнения заложенных в соглашении задач. Это две такие причины, почему не все удается.



- Во время своего выступления на конференции "Будущее Европы" в рамках саммита, вы отметили, что во многом реакция Европы была слабой, особенно после очередного нападения России в Азовском море. На какую реакцию Украине следует рассчитывать, учитывая то, что начались судебные слушания в отношении пленных моряков во время акта агрессии в Азове?



- Я имела в виду, что реакция была слабой по сравнению с теми действиями, на которые пошла Российская Федерация в бассейне Черного и Азовского морей при атаке на наши суда и при захвате наших судов и наших моряков. Как по мне, реакция была слабой. Мы со временем увидели санкции, которые были введены Европейским Союзом - на мой взгляд, это, конечно, результат компромисса между многими позициями стран Европейского Союза, поэтому они не стали сильнее (санкции - ред.). Мы знаем, что есть такие страны, которые хотели бы возобновить диалог как обычно с Российской Федерацией без необходимости платить цену за принуждение России соблюдать международное право. И все же мы видим, что если Россия не получает по рукам, если России не отвечать единством и сильной общей позицией, то Россия воспринимает это как безнаказанность и приглашение к дальнейшим агрессивным действиям, что и произошло с решением Российской Федерации об облегченной паспортизации украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях Востока. Опять же, как по мне, то осуждающих политических заявлений - они очень важны, мы их очень ценим, но их недостаточно для того, чтобы Российская Федерация поняла, что ей серьезно будут противостоять другие страны в нарушении международного права, в нарушении тех же минских соглашений, к которым она вызывается таким решением, как паспортизация. Нам надо продолжать совместную работу со странами ЕС, с нашими партнерами для того чтобы получить четкий ответ не только из-за политических заявления, но и из-за действий, совместные действия стран ЕС по Российской Федерации. В том числе и через усиление санкционного давления.



- То есть, цель совместной работы в том, чтобы на действия России отвечать санкциями? Существуют и другие механизмы привлечения РФ к ответственности, или только санкции пока?



- Вы так говорите про санкционный механизм, будто он недейственным. На самом деле, санкционный механизм, если он продуман, выверен и скоординированный, в частности, с Соединенными Штатами, с той же Канадой, Австралией, - это все вместе дает эффект необходимости для РФ изменить свою позицию. На самом деле, это один из путей давить на Российскую Федерацию. Другой - это, очевидно, политическое давление, третий - это в рамках различных международных организаций и поиск других международных инструментов пользуясь интересом РФ в тех или иных организациях. То есть, настаивать на том, что этот интерес будет удовлетворен, если Россия изменит свое поведение. Усиление украинской способности защищать себя, строить свою обороноспособность - это тоже одно из направлений отпора Российской Федерации, который могут предоставить другие страны. Если 4-5 лет назад мы не имели Вооруженных Сил, которые были бы способны отразить атаку, и вследствие широкого волонтерского и добровольческого движения мы смогли дать первый отпор, то сегодня это Вооруженные силы совсем другого уровня, которые противостоят Российской Федерации, российской армии на Востоке Украина чтобы они не говорили. Если мы будем все время заигрывать с Российской Федерацией, как это делал, например, Янукович, то мы уже все знаем к чему привело такое заигрывание с Россией. Это только взбудоражило ее аппетиты и желания захватить Украину.



- Насколько понимание украинского вопроса сходится в США и ЕС?



- Политика США базируется на двухпартийной поддержке Украины Конгрессом и она является четкой. Когда одна страна принимает решение - оно принимается легче, чем когда эти решения требуют согласования 28 стран. Поэтому, скажем, четче звучит американская политика в отношении Украины, чем когда мы говорим о резкости движений всего Европейского Союза. Вместе с тем, направление этой политики между (ЕС и США - ред.) совпадает.



- Как быть с заигрыванием с Российской Федерацией со стороны некоторых членов Европейского Союза Останутся в Украине друзья в ЕС после выборов Европарламент?



- Я думаю, что выборы в Европейский парламент немного изменят состав с точки зрения политического представительства и так, там будет больше представителей несколько популистских сил и сил, которые заинтересованы в безоговорочном и безусловном диалоге с Российской Федерацией. Вместе с тем, я убеждена, что сохранится это проевроцентричное большинство, которая одновременно является и большинством, которая поддерживает Украину. Понимаете? То есть, те, кто разделяет ценности Европейского Союза - это как раз те самые люди, которые и понимают необходимость стоять на защите международного права, соответственно и интересов Украины и противостоянии с Россией. Поэтому, я думаю, что это большинство сохранится. Возможно, оно не будет такое, что преобладает, но я думаю, что мы можем рассчитывать на то, что общая политика Европейского парламента в Украине сохранится.



- То есть, общая политика сохранится, но пропорции будут другие?



- Соотношение и количество представителей (евродепутатов - ред.), тех сил, которые не являются нашими друзьями - условно, будет выше в следующем составе ЕП.