Итальянская сторона ценит помощь украинских врачей в борьбе с коронавирусом - посол

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60902 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71092 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82940 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103242 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85670 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102633 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105850 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130915 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Итальянская сторона ценит помощь украинских врачей в борьбе с коронавирусом - посол

Итальянская сторона ценит помощь украинских врачей в борьбе с коронавирусом - посол

Киев  •  УНН

 • 13941 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Итальянская сторона ценит помощь украинских врачей, которые вылетели в регион Марке для оказания помощи итальянским врачам. Кроме того, украинские медики получат опыт, который они смогут использовать в дальнейшем в борьбе с COVID-19. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает УНН со ссылкой на пресс-служб МВД.

Сообщается, что посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия выразил благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсена Авакова и министру здравоохранения Максиму Степанову за столь необходимую итальянским врачам помощь и поддержку.

"Украинские медики, которые будут 14 дней работать, помогать итальянским врачам и получатьопыт, который они смогут использовать дальше. Этот вклад итальянская сторона очень ценит", - отметил Давиде Ла Чечилия.

Напомним, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

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