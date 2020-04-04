Італійська сторона цінує допомогу українських лікарів у боротьбі з коронавірусом – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Італійська сторона цінує допомогу українських лікарів, які вилетіли в регіон Марке для надання допомоги італійським лікарям. Окрім того, українські медики отримають досвід, який вони зможуть використовувати далі в боротьбі з COVID-19. Про це заявив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Повідомляється, що посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа висловив подяку президенту України Володимиру Зеленському, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову за таку необхідну італійським лікарям допомогу та підтримку.
“Українські медики, які будуть 14 днів працювати, допомагати італійським лікарям та отрумуватимуть досвід, які вони зможуть використовувати далі. Цей внесок італійська сторона дуже цінить”, — зазначив Давіде Ла Чечіліа.
Нагадаємо, до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.