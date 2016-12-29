Итальянская авиакомпания Alitalia откроет в мае прямой рейс из Киева в Рим
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Итальянская авиакомпания Alitalia откроет в мае прямой рейс из Киева в Рим. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Жуляны", передает УНН.
"2 мая 2017 года крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia открывает регулярный прямой рейс в Рим из Международного аэропорта" Киев "(Жуляны)", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться ежедневно на самолетах типа А320 и А319. Прилет в Киев планируется в 02:50, вылет из Киева - в 05:00 по местному времени.
Как отмечается, авиакомпания Alitalia является крупнейшим авиаперевозчиком Италии и пятым по величине в Европе. Всего в компании насчитывается более 120 самолетов.