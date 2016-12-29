Італійська авіакомпанія Alitalia відкриє у травні прямий рейс з Києва до Рима
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Італійська авіакомпанія Alitalia відкриє у травні прямий рейс з Києва до Рима. Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Жуляни", передає УНН.
“2 травня 2017 року найбільша італійська авіакомпанія Alitalia відкриває регулярний прямий рейс до Риму з Міжнародного аеропорту „Київ“ (Жуляни)”, — йдеться у повідомленні.
Рейси виконуватимуться щодня на літаках типу А320 і А319. Приліт до Києва планується о 02:50, виліт з Києва — о 05:00 за місцевим часом.
Як зазначається, авіакомпанія Alitalia є найбільшим авіаперевізником Італії та п’ятим за величиною в Європі. Загалом в компанії налічується понад 120 літаків.