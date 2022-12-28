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Италия вводит обязательные тесты на Covid-19 для путешественников из Китая

Италия вводит обязательные тесты на Covid-19 для путешественников из Китая

Киев • УНН

 • 643082 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Италия заявила в среду, что вводит обязательные тесты на Covid-19 для прибывающих из Китая путешественников. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Цитата

"Я заказал обязательные антигенные мазки на Covid-19 и соответствующее секвенирование вируса для всех прибывающих из Китая пассажиров и следующих транзитом через Италию", - сказал министр здравоохранения Орацио Скиллачи.

"Эта мера необходима для обеспечения эпиднадзора и выявления возможных вариантов вируса с целью защиты итальянского населения".

Детали

Северный регион Ломбардия уже ввел такие ограничения перед объявлением в среду.

Органы здравоохранения Милана заявили, что почти половина пассажиров двух рейсов из Китая сдали положительный результат на Covid-19.

Власти аэропорта проверили пассажиров, прибывших двумя рейсами, одним из Пекина и одним из Шанхая. На первом рейсе из 62 пассажиров 35 были положительными на Covid, заявил в среду глава здравоохранения Ломбардии Гвидо Бертоласо. На втором – 62 были положительными из 120.

Италия определяет последовательность этих тестов, чтобы увидеть, есть ли новые варианты, которые поступают из Китая, говорится в заявлении Министерства здравоохранения. Если будет обнаружен новый штамм, официальные лица могут ввести более строгие ограничения на поездки из Китая.

Министр не сказал, какие меры будут применяться к путешественникам с положительным результатом, но местные руководители здравоохранения в регионе Ломбардия вокруг Милана и в регионе Лацио вокруг Рима заявили, что им придется помещать на карантин здания, отведенные местными органами здравоохранения.

Ломбардия была первым регионом, который ввел карантин, когда коронавирус поразил Европу в начале 2020 года.

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