Італія вводить обов'язкові тести на Covid-19 для мандрівників з Китаю

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"Я замовив обов'язкові антигенні мазки на Covid-19 і відповідне секвенування вірусу для всіх пасажирів, які прибувають з Китаю і слідують транзитом через Італію", - сказав міністр охорони здоров'я Ораціо Скіллачі.

"Цей захід необхідний для забезпечення епіднагляду та виявлення можливих варіантів вірусу з метою захисту італійського населення".

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Північний регіон Ломбардія вже запровадив такі обмеження перед оголошенням у середу.

Органи охорони здоров'я Мілана заявили, що майже половина пасажирів двох рейсів з Китаю здали позитивний результат на Covid-19.

Влада аеропорту перевірила пасажирів, які прибули двома рейсами, одним із Пекіна та одним із Шанхаю. На першому рейсі із 62 пасажирів 35 були позитивними на Covid, заявив у середу голова охорони здоров'я Ломбардії Гвідо Бертоласо. На другому - 62 були позитивними із 120.

Наразі Італія визначає послідовність цих тестів, щоб побачити, чи є нові варіанти, які надходять із Китаю, йдеться у заяві Міністерства охорони здоров'я.

Якщо буде виявлено новий штам, офіційні особи можуть запровадити суворіші обмеження на поїздки з Китаю.

Міністр не сказав, які заходи будуть застосовуватися до мандрівників із позитивним результатом, але місцеві керівники охорони здоров'я в регіоні Ломбардія навколо Мілана та в регіоні Лаціо навколо Риму заявили, що їм доведеться поміщати на карантин будівлі, відведені місцевими органами охорони здоров'я.

Ломбардія була першим регіоном, який запровадив карантин, коли коронавірус вразив Європу на початку 2020 року.