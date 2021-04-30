Италия продолжила карантин для туристов из Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Италия продолжила коронавирусные ограничения для туристов из других европейских стран на 15 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Для туристов из европейских стран продолжили отбывания пятидневного карантина на 15 дней. Тест на коронавирус они должны будут сдать дважды: до пересечения границы и после изоляции.
Министерство здравоохранения Италии сообщило, что в четверг в стране зарегистрировали 288 смертей, связанных с коронавируса, тогда как днем ранее их было 344. Ежедневное количество новых инфекций выросла на 14 320 по сравнению с 13 385 прошедшие сутки.
Правительство Италии также запретил поездки из Индии и Бангладеш из-за роста числа случаев заболевания в регионе.
Напомним
Италия ослабила ограничения связаны с распространением коронавируса для большинства регионов страны с 26 апреля в ответ на растущую усталость от изоляции.