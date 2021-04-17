Італія з 26 квітня послаблює карантинні обмеження

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Обмеження на ведення бізнесу і пересування діяли протягом більшої частини року в Італії, яка займає сьоме місце в світі за кількістю загиблих і досі повідомляє про сотні смертельних випадків кожен день.

Діючі обмеження спливали на початку травня, і не було прийнято жодного рішення про те, як їх замінити.

"Уряд йде на розумний ризик, грунтуючись на даних, які поліпшуються, хоча і не значно", - сказав Драгі.

Минулого місяця, в зв'язку з ростом числа випадків захворювання і госпіталізацій, Італія призупинила чотирьохрівневу систему з кольоровим кодуванням, яку вона використовує для калібрування обмежень, що діють 20 регіонах, і ввела в дію більш жорсткі червоні або помаранчеві зони по всій країні.

З 26 квітня будуть відновлені м'якші жовто-білі зони з низьким рівнем зараження. У цих місцях ресторани і бари зможуть обслуговувати клієнтів за столиками, а кінотеатри і театри знову відкриються з обмеженням відвідуваності.

"Наша ідея полягає в тому, щоб дозволити використання відкритих басейнів з 15 травня і відновити деякі заняття в тренажерному залі з 1 червня", - сказав журналістам міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса.

В даний час три регіони - червоні, а 17 - помаранчеві, з жорсткими обмеженнями для ведення бізнесу і пересування. Оскільки кількість нових випадків поступово скорочується, багато хто з них сподіваються стати жовтими після відновлення кольорової зони.

Драгі додав, що дуже важливо, щоб люди строго дотримувалися правил соціального дистанціювання і носили маски для обличчя.

"Це засновано на передумові, що люди і установи дотримуються правил, щоб цей розумний ризик був успішним", - додав він.

Додамо

За даними Worldometer, в Італії за весь час пандемії зафіксовано 3 842 079 випадків коронавірусної інфекції. Кількість померлих - 116 366 осіб. Італія знаходиться на 8 місці в світі за кількістю зареєстрованих випадків Covid-19.