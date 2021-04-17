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Италия с 26 апреля ослабляет карантинные ограничения

Италия с 26 апреля ослабляет карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 22901 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Италия ослабит ограничения связаные с распространением коронавируса для большинства регионов страны с 26 апреля в ответ на растущую усталость от изоляции. Об этом заявил премьер-министр Марио Драги, передает Reuters, информирует УНН.

Детали

Ограничения на ведение бизнеса и передвижения действовали в течение большей части года в Италии, которая занимает седьмое место в мире по количеству погибших и до сих пор сообщает о сотнях смертельных случаев каждый день.

Действующие ограничения всплывали в начале мая и не было принято ни одного решения о том, как их заменить.

"Правительство идет на разумный риск, основываясь на данных, которые улучшаются, хотя и незначительно", - сказал Драги.

В прошлом месяце, в связи с ростом числа случаев заболевания и госпитализаций, Италия приостановила четырехуровневую систему с цветным кодированием, которую она использует для калибровки ограничений, действующих 20 регионах, и ввела в действие более жесткие красные или оранжевые зоны по всей стране.

С 26 апреля будут восстановлены мягкие желто-белые зоны с низким уровнем заражения. В этих местах рестораны и бары смогут обслуживать клиентов за столиками, а кинотеатры и театры вновь откроются с ограничением посещаемости.

"Наша идея заключается в том, чтобы разрешить использование открытых бассейнов с 15 мая и восстановить некоторые занятия в тренажерном зале с 1 июня", - сказал журналистам министр здравоохранения Роберто Сперанса.

В настоящее время три региона - красные, а 17 - оранжевые, с жесткими ограничениями для ведения бизнеса и передвижения. Поскольку количество новых случаев постепенно сокращается, многие из них надеются стать желтыми после восстановления цветной зоны.

Драги добавил, что очень важно, чтобы люди строго соблюдали правила социального дистанцирования и носили маски для лица.

"Это основано на предпосылке, что люди и учреждения соблюдают правила, чтобы этот разумный риск был успешным", - добавил он.

Добавим

По данным Worldometer, в Италии за все время пандемии зафиксировано 3 842 079 случаев коронавирусной инфекции. Количество умерших - 116 366 человек. Италия находится на 8 месте в мире по количеству зарегистрированных случаев Covid-19.

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