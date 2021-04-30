Італія продовжила карантинні обмеження для туристів з Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Італія продовжила коронавірусні обмеження для туристів з інших європейських країн на 15 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Для туристів з європейських країн продовжили відбування п'ятиденного карантину на 15 днів. Тест на коронавірус вони повинні будуть здати двічі: до перетину кордону та після ізоляції.
Міністерство охорони здоров'я Італії повідомило, що в четвер у країні зареєстрували 288 смертей, пов'язаних з коронавірусом, тоді як днем раніше їх було 344. Щоденна кількість нових інфекцій зросла на 14 320 у порівнянні з 13 385 минулої доби.
Уряд Італії також заборонив поїздки з Індії та Бангладеш через зростання числа випадків захворювання в регіоні.
Нагадаємо
Італія послабила обмеження пов'язані із поширенням коронавірусу для більшості регіонів країни з 26 квітня у відповідь на зростаючу втому від ізоляції.