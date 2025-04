Италия начала председательствовать в ОБСЕ: пообещала поддержку Украине

"Полная политическая поддержка будет оказана усилиям, направленным на поиск путей разрешения кризиса в Украине, на основе Минских соглашений и в нормандской формате", - написал посол.

В свою очередь Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил Австрию, которая председательствовала в ОБСЕ в прошлом году.

"Спасибо австрийском председателю ОБСЕ за усилия, направленные на защиту порядка в Европе Себастьяну Курц. Я желаю удачи моему хорошему другу Анджелино Альфано (глава МИД Италии, - ред.), в качестве нового председателя ОБСЕ в 2018 году. Мы также приветствуем Словакию в качестве нового члена "Тройки" ОБСЕ", - написал Климкин.

Italy starts its Presidency of OSCE for 2018. Full political support to be given to the efforts to seek a solution to the #Ukraine crisis, on the basis of the Minsk agreements and in the Normandy format . pic.twitter.com/S4u8sVGrzs

- Davide La Cecilia (@dlacecilia) 2 января 2018

Thanks to Austrian #OSCE Chairmanship @AUT_OSCE for the efforts to defend security order in #Europe @sebastiankurz . I wish best luck to my good friend @angealfa as a new OSCE Chairman-in-Office in 2018 @ItalyatOSCE . We also welcome #Slovakia as a new member of @OSCE Troika

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018