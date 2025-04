Італія почала головувати в ОБСЄ: пообіцяла підтримку Україні

"Повна політична підтримка буде надана зусиллям, спрямованим на пошук шляхів вирішення кризи в Україні, на основі Мінських угод та у Нормандському форматі", - написав посол.

В свою чергу Глава МЗС України Павло Клімкін подякував Австрії, яка головувала в ОБСЄ минулого року.

"Дякуємо австрійському голові ОБСЄ за зусилля, спрямовані на захист порядку в Європі Себастьяну Курцу. Я бажаю успіху моєму доброму другу Анджеліно Альфано (глава МЗС Італії, - ред), в якості нового голови ОБСЄ у 2018 році. Ми також вітаємо Словаччину в якості нового члена "Трійки" ОБСЄ", - написав Клімкін.

Italy starts its Presidency of OSCE for 2018. Full political support to be given to the efforts to seek a solution to the #Ukraine crisis, on the basis of the Minsk agreements and in the Normandy format. pic.twitter.com/S4u8sVGrzs

— Davide La Cecilia (@dlacecilia) 2 січня 2018 р.

Thanks to Austrian #OSCE Chairmanship @AUT_OSCE for the efforts to defend security order in #Europe @sebastiankurz. I wish best luck to my good friend @angealfa as a new OSCE Chairman-in-Office in 2018 @ItalyatOSCE. We also welcome #Slovakia as a new member of @OSCE Troika

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 січня 2018 р.