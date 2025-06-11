На саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня, члены Альянса рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов, который, как ожидается, будет принят на самом саммите. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Союзники по НАТО рассмотрят возможность включения взносов на оборону Украины в новый целевой показатель расходов, который, как ожидается, члены Альянса примут на саммите лидеров позже в этом месяце - говорится в сообщении.

Организация Североатлантического договора также предложит работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией, согласно предварительному проекту декларации саммита, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Проект, вероятно, изменится, прежде чем окончательная версия будет согласована на встрече в Гааге.

Как пишет Bloomberg, одностраничная декларация сосредоточена исключительно на расходах на оборону, что разительно отличается от прошлогоднего заявления, которое содержало более 5000 слов и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.

Источники сообщают, что краткость как заявления, так и самого саммита, который будет включать ужин с королем Нидерландов и единую рабочую сессию по расходам на оборону, имеет целью ограничить потенциальную возможность публичных ссор между президентом Дональдом Трампом и его союзниками.

В Гааге организаторы саммита попытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского – Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сосредоточил саммит на обеспечении победы для Трампа в форме соглашения между членами о расходах не менее 5% ВВП на оборону, сообщили источники.

Члены Альянса также будут стремиться сохранить полноценное участие США в НАТО.

Члены Альянса обязуются выделять не менее 3,5% от объема производства на основные оборонные нужды до 2032 года, а также дополнительно 1,5% на защиту инфраструктуры, оборону сетей и обеспечение гражданской готовности, что соответствует предельному значению 5%, на котором настаивают США.

Bloomberg отмечает, что в заявлении отсутствует перспектива вступления Украины в военный Альянс, которая была заметной на предыдущих саммитах. Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также не было возвращено на рассмотрение.

Это дело Украины с ее союзниками: Сибига заявил, что москва не может запретить Киеву вступить в НАТО

В предварительном проекте подтверждается приверженность союзников коллективной обороне, что нападение на одного члена считается нападением на всех, и союзники будут принимать соответствующие меры. Трамп в прошлом вызвал шок в НАТО, намекая, что США не будут защищать союзников, которые не достигли целевого показателя расходов.

Также сообщается, что в заявлении Россию признают "угрозой" евроатлантической безопасности, чего призывало большинство членов, но не считала само собой разумеющимся. Однако ее не признают агрессором Украины. Нет ни одного упоминания о Китае, который ранее называли "решающим фактором, способствовавшим" вторжению россии в Украину.

Дополнение

Представитель МИД Тихий заявлял, что Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге. Киев ожидает, что от саммита НАТО будет сигнал силы и единства, в том числе того, что касается Украины.