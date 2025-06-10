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Зеленського запрошено на саміт НАТО в Гаазі - МЗС

Київ • УНН

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Україну запрошено на саміт НАТО в Гаазі, де буде обговорено війну росії. За словами речника МЗС, це найбільший виклик безпеці для Альянсу.

Зеленського запрошено на саміт НАТО в Гаазі - МЗС

Президента України Володимира Зеленського запрошено на саміт НАТО в Гаазі. Це дуже важливо, оскільки війна росії проти України є найбільшим безпековим викликом для Альянсу, розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу у вівторок, повідомляє УНН.

Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі. Запрошений Президент України Володимир Зеленський. Це запрошення важливе, ми вдячні за нього і наголошуємо, що потрібна не лише участь України, але і сильні рішення цього саміту. Ми очікуємо, що від цього саміту буде сигнал сили і єдності, в тому числі того, що стосується України

- повідомив Тихий.

Деталі

Тихий також звернув увагу, що війна росії проти України є найбільшим безпековим викликом за ціле століття. Саме тому участь нашої держави є важливою.

"Сьогодні саміт Альянсу неможливий без участі України, бо війна росії проти України – це найбільший безпековий виклик цього століття. Найбільший безпековий виклик, який стоїть перед Альянсом. Тому тут не про забаганку України. Тут про те, що це сама реальність. Тому Україна має бути на цьому саміті і представлена на найвищому рівні", - зазначив речник МЗС.

Тихий наголосив, що за рішеннями саміту будуть спостерігати у москві. Саме тому Альянс має показати позицію сили.

"Відповідно до рішень, ухвалених на цьому саміті, росія також будує свої розрахунки. Якщо євроатлантична спільнота хоче стримувати російську агресію, хоче показати путіну, що нападу на всю євроспільноту не вийде, тоді вже зараз треба проєктувати силу. москва має бачити, що Альянс не буде просто слідкувати за тим, що відбувається", - наголосив Тихий.

Це справа України з її союзниками: Сибіга заявив, що москва не може заборонити Києву вступити до НАТО09.06.25, 19:53 • 2918 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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