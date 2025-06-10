Зеленский приглашен на саммит НАТО в Гааге - МИД

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Гааге. Это очень важно, поскольку война россии против Украины является самым большим вызовом по безопасности для Альянса, рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга во вторник, сообщает УНН.

Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге. Приглашен Президент Украины Владимир Зеленский. Это приглашение важно, мы благодарны за него и подчеркиваем, что требуется не только участие Украины, но и сильные решения этого саммита. Мы ожидаем, что от этого саммита будет сигнал силы и единства, в том числе того, что касается Украины - сообщил Тихий.

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Тихий также обратил внимание, что война россии против Украины является самым большим вызовом по безопасности за целое столетие. Именно поэтому участие нашего государства является важным.

"Сегодня саммит Альянса невозможен без участия Украины, потому что война россии против Украины – это самый большой вызов безопасности этого века. Самый большой вызов по безопасности, который стоит перед Альянсом. Поэтому здесь не о прихоти Украины. Здесь о том, что это сама реальность. Поэтому Украина должна быть на этом саммите и представлена на самом высоком уровне", - отметил спикер МИД.

Тихий подчеркнул, что за решениями саммита будут наблюдать в москве. Именно поэтому Альянс должен показать позицию силы.

"В соответствии с решениями, принятыми на этом саммите, россия также строит свои расчеты. Если евроатлантическое сообщество хочет сдерживать российскую агрессию, хочет показать путину, что нападения на все евросообщество не получится, тогда уже сейчас нужно проектировать силу. москва должна видеть, что Альянс не будет просто следить за тем, что происходит", - подчеркнул Тихий.

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