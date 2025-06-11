НАТО прагне включити кошти для України до нового цільового показника витрат - Bloomberg

На саміті НАТО у Гаазі, який відбудеться 24-25 червня члени Альянсу розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат, який, як очікується, буде ухвалений на самому саміті. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Союзники по НАТО розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат, який, як очікується, члени Альянсу ухвалять на саміті лідерів пізніше цього місяця - йдеться в повідомленні.

Організація Північноатлантичного договору також запропонує працювати над усуненням бар'єрів у торгівлі оборонною продукцією, згідно з попереднім проектом декларації саміту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg. Проект, ймовірно, зміниться, перш ніж остаточна версія буде узгоджена на зустрічі в Гаазі.

Як пише Bloomberg, односторінкова декларація зосереджена виключно на витратах на оборону, що разюче відрізняється від торішньої заяви, яка містила понад 5000 слів і обіцянку довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.

Джерела повідомляють, що стислість як заяви, так і самого саміту, який включатиме вечерю з королем Нідерландів та єдину робочу сесію щодо витрат на оборону, має на меті обмежити потенційну можливість публічних сварок між президентом Дональдом Трампом та його союзниками.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зосередив саміт на забезпеченні перемоги для Трампа у формі угоди між членами про витрати щонайменше 5% ВВП на оборону, повідомили джерела.

Члени Альянсу також прагнутимуть зберегти повноцінну участь США в НАТО.

Члени Альянсу зобов'яжуться виділяти щонайменше 3,5% від обсягу виробництва на основні оборонні потреби до 2032 року, а також додатково 1,5% на захист інфраструктури, оборону мереж та забезпечення цивільної готовності, що відповідає граничному значенню 5%, на якому наполягають США.

Bloomberg зазначає, що в заяві відсутня перспектива вступу України до військового Альянсу, яка була помітною на попередніх самітах. Минулорічна обіцянка Києву у розмірі 40 мільярдів доларів також не була повернута на розгляд.

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У попередньому проекті підтверджується відданість союзників колективній обороні, що напад на одного члена вважається нападом на всіх, і союзники вживатимуть відповідних заходів. Трамп у минулому викликав шок у НАТО, натякаючи, що США не захищатимуть союзників, які не досягли цільового показника витрат.

Також повідомляється, що у заяві росію визнають "загрозою" євроатлантичній безпеці, чого закликала більшість членів, але не вважала само собою зрозумілим. Однак її не визнають агресором України. Немає жодної згадки про Китай, який раніше називали "вирішальним фактором, що сприяв" вторгненню росії в Україну.

Доповнення

Речник МЗС Тихий заявляв, що Президента України Володимира Зеленського запрошено на саміт НАТО в Гаазі. Київ очікує, що від саміту НАТО буде сигнал сили і єдності, в тому числі того, що стосується України.