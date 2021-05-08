Италия планирует снять карантинные ограничения с туристов, прибывающих из Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Италия планирует отменить карантин для некоторых путешественников с середины мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Италия планирует снять карантин для путешественников, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля уже в середине мая, пытаясь возродить туристическую отрасль, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
Потребность в карантине может быть отменена для тех, кто прибудет из США с июня.
Цитата
“Мы работаем над снятием” мини-карантина “для людей, которые приезжают из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, подтверждение вакцинации или они выздоровели от COVID течение последних 6 месяцев. То же касается США”, — написал он в заметке в Facebook.
Дополнение
В настоящее время люди, которые въезжают в Италию из других европейских стран и Израиля, отбывающих 5-дневный карантин и обязательно тестируются как до прибытия, так и в конце периода изоляции. Для путешественников, прибывающих из США, необходим карантинный срок составляет 10 дней.
Италия зарегистрировала 122 694 смертные случаи, связанные с COVID-19 с начала вспышки заболевания в прошлом году, что является вторым по величине в Европе после Великобритании и седьмым в мире. Сегодня страна сообщила о 4,1 миллиона случаев.
Напомним
30 апреля Италия продолжила коронавирусные ограничения для туристов из других европейских стран на 15 дней. В Италии в середине мая вводятся COVID-паспорта.