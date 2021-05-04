В Італії з другої половини травня запроваджуються COVID-паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Італії у середині травня запроваджуються COVID-паспорти. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляє УНН із посиланням на ANSA.
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"Світ хоче поїхати в Італію, пандемія змусила нас закритися, але Італія готова вітати світ знову. Я не сумніваюся, що туризм до Італії відродиться сильніше, ніж раніше", - сказав Драгі.
Деталі
Прем'єр-міністр Італії зазначив, що COVID-паспорти видаватимуться з другої половини травня.
Також, за словами Драгі, з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Тим часом уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.
Доповнення
Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях "цифрових зелених сертифікатів", які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19.