В Італії з другої половини травня запроваджуються COVID-паспорти

Цитата:

"Світ хоче поїхати в Італію, пандемія змусила нас закритися, але Італія готова вітати світ знову. Я не сумніваюся, що туризм до Італії відродиться сильніше, ніж раніше", - сказав Драгі.

Деталі

Прем'єр-міністр Італії зазначив, що COVID-паспорти видаватимуться з другої половини травня.

Також, за словами Драгі, з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Тим часом уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.

Доповнення

Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях "цифрових зелених сертифікатів", які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19.