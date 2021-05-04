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В Італії з другої половини травня запроваджуються COVID-паспорти

В Італії з другої половини травня запроваджуються COVID-паспорти

Київ • УНН

 • 24108 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. В Італії у середині травня запроваджуються COVID-паспорти. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляє УНН із посиланням на ANSA.

Цитата: 

"Світ хоче поїхати в Італію, пандемія змусила нас закритися, але Італія готова вітати світ знову. Я не сумніваюся, що туризм до Італії відродиться сильніше, ніж раніше", - сказав Драгі.

Деталі 

Прем'єр-міністр Італії зазначив, що COVID-паспорти видаватимуться з другої половини травня. 

Також, за словами Драгі, з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Тим часом уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.

Доповнення 

Греція однією з перших країн візьме участь у випробуваннях "цифрових зелених сертифікатів", які підтверджують, що мандрівники щеплені проти Covid-19.

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