В Италии со второй половины мая вводятся COVID-паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Италии в середине мая вводятся COVID-паспорта. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Цитата:
"Мир хочет поехать в Италию, пандемия заставила нас закрыться, но Италия готова приветствовать мир снова. Я не сомневаюсь, что туризм в Италии возродится сильнее, чем раньше", - сказал Драги.
Детали
Премьер-министр Италии отметил, что COVID-паспорта будут выдаваться со второй половины мая.
Также, по словам Драги, со второй половины июня паспорт вакцинации ЕС будет готов. Между тем правительство Италии введет национальный паспорт, который вступит в силу со второй половины мая.
Дополнение
Греция одной из первых стран примет участие в испытаниях "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что путешественники привиты против Covid-19.