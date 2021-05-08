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Італія планує зняти карантинні обмеження з туристів, які прибувають з Європи

Італія планує зняти карантинні обмеження з туристів, які прибувають з Європи

Київ • УНН

 • 15325 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Італія планує скасувати карантинні обмеження для деяких мандрівників із середини травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Італія планує зняти карантинні обмеження для мандрівників, які прибувають з європейських країн, Великобританії та Ізраїлю вже в середині травня, намагаючись відродити туристичну галузь, заявив міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо.

Потреба в карантині може бути скасована для тих, хто прибуде зі Сполучених Штатів з червня.

Цитата

"Ми працюємо над зняттям "міні-карантину"для людей, які приїжджають з європейських країн, Великобританії та Ізраїлю, якщо у них є негативний тест, підтвердження вакцинації або вони одужали від COVID протягом останніх 6 місяців. Те саме стосується США", — написав він у дописі у Facebook.

Доповнення

В даний час люди, які в’їжджають до Італії з інших європейських країн та Ізраїлю, відбувають 5-денний карантин та обов’язково тестуються як до прибуття, так і в кінці періоду ізоляції. Для подорожуючих, які прибувають із США, необхідний карантинний термін становить 10 днів.

Італія зареєструвала 122 694 смертні випадки, пов’язані з COVID-19, з початку спалаху захворювання минулого року, що є другим за величиною в Європі після Великобританії та сьомим у світі. На сьогодні країна повідомила про 4,1 мільйона випадків.

Нагадаємо

30 квітня Італія продовжила коронавірусні обмеження для туристів з інших європейських країн на 15 днів. В Італії у середині травня запроваджуються COVID-паспорти.

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