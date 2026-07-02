Италия опровергла блокировку помощи Украине на 2027 год и подтвердила поддержку Киева - СМИ

Италия не собирается блокировать выделение финансовой и военной помощи Украине на 2027 год и остается непоколебимой в своей поддержке Киева. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждало, что Рим выступает против долгосрочных финансовых обязательств союзников по поставкам оружия Украине на 2026 и 2027 годы, из-за чего согласование соответствующего пункта финальной декларации саммита НАТО в Анкаре оказалось под угрозой.

Рим не отступает от своей поддержки Украины и никогда не выступал против выделения Киеву 70 миллиардов евро, а сначала просто рассматривал возможность включения этой цифры в окончательную декларацию. ... Для правительства целью должно быть побуждение России сесть за стол переговоров - цитирует СМИ собеседника.

Указывается, что этот вопрос также обсуждался на встрече E5 в минувшую среду в Берлине, когда канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил намерение отправить во время саммита в Анкаре "сильный сигнал поддержки Украине" в качестве "мощного финансирования".

Напомним

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши во время встречи формата E5 в Берлине подтвердили готовность и впредь поддерживать Украину и выступить единым фронтом на саммите НАТО в Анкаре.

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