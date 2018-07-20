Италия не собирается принимать мигрантов с кораблей миссии ЕС

В письме министра иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези верховной представительнице Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини, обнародованном немецкими СМИ, отмечается, что то состояние, в котором находится сейчас Италия, не позволяет "давать согласие" на операции миссии и ориентироваться на ее цели.

Также итальянский чиновник отметил, что задача миссии "София" опирается в целом на принципы миссии Европейской пограничной службы Frontex под названием "Тритон". По словам Энцо Моаверо-Миланези, в рамках этой уже завершенной миссии, спасенные беженцы доставлялись исключительно в итальянские порты, а после этого не распределялись между странами-членами ЕС.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявлял, что власти Италии запретят заходить в итальянские порты судам международных миссий спасения беженцев, которые проводят операции в акватории Средиземного моря. Правительство Италии ранее уже запрещало частным спасательным судам заходить с беженцами на борту в итальянские порты.